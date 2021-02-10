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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı

- Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı

Alev alev yanan ev

Karya Bild Trol 

-Olay yeri detay

( SAKARYA )- Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi SAKARYA

- Sakarya’nın Hendek ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi 2044 no’lu sokak üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye erlerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde birisinin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (BCT- .
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