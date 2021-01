Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

-YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILMASI

-KONUŞMALAR

-DETAY GÖRÜNTÜ



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kızılay Şırnak Şubesi, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Kış ayları boyunca kent merkezi ve ilçelerine toplam 5 ton yem bırakılacağı öğrenildi. Son üç gündür etkili olan kar yağışının ardından geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Şırnak'ta yaban hayvanlar için kar üstüne et, saman, ekmek ve sebze bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kızılay Şırnak Şubesi, kar ve soğuk hava yüzünden yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için Bestler Dereler dağlarına yem bıraktı. Her yıl yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, yoğun kar yağışı sonucunda hayvanların beslenmesinin zorlaştığını, bunu engellemek için hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını söyledi.



Bu sayede kışın yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının köylere ve şehre inmesinin de engellendiğini kaydeden Kalay, mart ayının sonuna kadar hava koşullarına göre doğaya yem bırakacaklarını bildirdi. Cudi, Gabar, Bestler Dereler, Uludere, Beytüşşebap bölgesinde kar yağışının yoğun olduğu yerlerde yemleme çalışmaları yaptıklarını aktaran Kalay, "Yaban hayata destek amaçlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü olarak tedarik edebildiğimiz ve satın aldığımız yemleri, yaban hayvanlarımız için yoğun kış şartlarında doğaya bıraktık. Her sen olduğu gibi yoğun kış şartlarında özellikle kardan dolayı yiyecek bulamayan ve aç kalan yaban hayvanları için çeşitli türden yiyecekler tedarik edip onları doğaya bırakıyoruz, yaban hayvanları bundan faydalansınlar diye. Kanatlı kuşlar için buğday, yırtıcı hayvanlar için et, memeli hayvanlar için de yonca veya sebze bırakıyoruz. Bu yıl yaklaşık 5 ton buğday, manavlardan sebze artığı, kasaplardan da et artıklarından oluşan yemi doğaya bırakıyoruz. Amacımız yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların yerleşim yerlerine gelmelerini engellemek, çünkü yerleşim yerlerine gelen hayvanlar bir şekilde zarar görebiliyorlar. Yaban hayata destek amaçlı çalışmamız kış ayı boyunca devam edecektir" dedi.

Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek ise "Yaban hayvanların şehre inmelerini engellemek ve doğadaki hayvanlarımıza yem bırakmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürümüz Orhan Kalay ile beraber doğaya yem bıraktık" diye konuştu.





loading...