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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
WASHINGTON - Washington'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması yapıldı

WASHINGTON - Washington'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması yapıldı

- Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğindeki törenden görüntüler - NBA'de oynayan Türk oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın video mesajlı görüntüleriWASHINGTON (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.
Büyükelçiliğin bahçesinde başlayan törende, büyükelçilik yetkilileri ve diğer askeri yetkililer, Atatürk'ün büstüne çelenk bıraktı.Daha sonra salonda devam eden etkinlikte, şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve 19 Mayıs'ın önemine ilişkin Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan videonun gösterimi yapıldı.Kısa konuşmaların ardından törende ayrıca, NBA'de oynayan Türk oyunculardan Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın 19 Mayıs anısına gönderdikleri video mesajlar izlendi.

Şehit Saygı Duruşu Irak 

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