WASHINGTON - Black Lives Matter grubu, Trump destekçilerine karşı sokağa çıktı (2)
- Karşıt grupların karşı karşıya gelmesi - Polisin grupları ayırma çabası - Göstericilerden detaylarWASHINGTON (AA) - ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, ikinci kez başkent Washington DC 'de bir araya geldi.Trump'ı destekleyen "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again - MAGA) hareketi ile "Önce Amerika için Kadınlar" hareketi hafta sonu Washington DC 'de onbinlerce kişinin katılacağı bir gösteri düzenliyor.Trump destekçilerinin gösterilerine karşı Siyahlar'ın Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter - BLM) gibi solcu gruplar da "DC'yi Savun" sloganı ile destekçilerini başkentin merkezine çağırdı. Karşı karşıya gelen gruplar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.
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