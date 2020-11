Virüs yayılımında asıl risk altında olanlar mavi yakalılar

-Arşivden detay görüntüler



- İstanbul’da günden güne artan korona virüs vakaları ile ilgili olarak özellikle fabrikalar gibi daha çok mavi yakalıların çalışma ortamlarının salgının yayılma hızı bakımından çok riskli olduğunu söyleyen Unifab Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Taşkın Eryılmaz “ Bütün sanayicilerimiz ve yöneticilerimizle el ele vererek çalışma ortamlarımızı bu virüse karşı hijyen önlemleri olarak uygun hale getirmeliyiz. Aksi takdirde anne-babalar istemeden aile üyelerine virüsü taşıyacaktır” dedi.

Korona Virüsün Türkiye’de Mart ayında ortaya çıkmasından sonra alınan tedbirlerle birlikte salgının yayılma hızı en aza indirilmeye çalışılmıştı. Bahar ve yaz aylarında vaka sayılarının azalması kısmen insanları rahatlatsa da özellikle son bir aydır İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde vakalar tekrar çok fazla artış gösterdi. İş ve eğitim hayatının yavaş yavaş normale dönmesi ve insanların tekrar kalabalık ortamlarda çalışması uzmanlar tarafından virüsün yayılma hızının artış sebepleri arasında gösteriliyor. Bu anlamda fabrikalar, üretim tesisleri gibi yerlerde çalışan mavi yakalıların, kalabalık ve kapalı ortamları paylaşmasından dolayı virüs yayılımında çok fazla risk oluşturduğunu ifade eden Unifab Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Taşkın Eryılmaz yöneticilerin ve işverenlerin çalışma ortamlarını çalışanları ve çalışanların aileleri için hijyen kurallarına uygun olarak sterilizasyon yapmaları gerektiğini vurguladı. İnsanların hayatlarına devam etmeleri için iş yaşamlarına geri dönmek durumunda kaldıklarını fakat pandemi gibi süreçlerde ailelerine bulaştırma risklerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Hediye Taşkın Eryılmaz, bu yüzden sanayi ve çalışma ortamlarının çok iyi bir şekilde temizlenmesi ve dezenfektan işlemlerinin ihmal edilmeden yapılması gerektiğinin altını çizdi. “Özellikle endüstride, ağır sanayide çalışma koşulları Covid-19 ile birlikte giderek zorlaştı” diyerek sözlerine devam eden Eryılmaz, “Çünkü kapalı alanlarda virüsün yayılması son derece hızlı. Bu anlamda bütün sanayicilerimize seslenmek istiyorum; sanayi ortamında endüstriyel kirlilikler oldukça yoğundur ve ağır kirlerle doludur; bu sebeple sanayi ortamındaki her firmada büyük bir özenle hijyen kurallarına uyulmalı ve her çalışma alanlarının, makinaların, tuvaletlerin, özel servis alanlarının, havalandırma sistemlerinin düzenli olarak ortam dezenfektanı ile sterilizasyon yapılarak çalışanlarımızın sağlığını güvence altına almamız gerekmektedir. Çünkü çalışanlarımız akşam olunca eve gidiyorlar, taşıyıcı olabilirler, çocuklarına ve aile bireylerine bulaştırabilirler. Dolayısı ile tüm sanayicilerimiz hep beraber el ele verip çalışma ortamlarını, fabrikaları hijyen kuralarına uygun şekilde temizleyip sağlıklı bir ortam haline getirmek bizim birinci derecede sorumluluğumuz. Tabi ki çalışmadan insanlar hayata devam edemediği için mutlaka iş ortamlarının, fabrikaların, temizliğine ve hijyenine önem vermelerini istiyoruz. Aksi taktirde anne-babalar, istemeden de bu virüsü çocuklarına taşımış olacaklardır. Sağlıklı bir gelecek için, işveren olarak çalışanlarımızın sağlığını korumalıyız ve sorumluluklarımızı unutmamalıyız. İşçilerimiz de işyerlerimizin sahipleridirler. Sonuçta onlar olmasa üretim olmaz; üretim olmayınca da insan ihtiyaçları karşılanamaz” şeklinde konuştu.

Dezenfektan ürünler tek başına yeteri değil, önce temizlik şart! Kalabalık çalışma ortamlarının sadece dezenfekte edilmesinin yeterli olmadığını da vurgulayan Eryılmaz temizliğin şart olduğunu dile getirerek, “Sadece ortamların dezenfekte edilmesi kesin çözüm oluşturmaz. Herkes kişisel hijyenine de dikkat etmeli. Aksi halde iyi bir temizliğin olmadığı ortamı ne kadar dezenfekte ederseniz edin virüs ve bakteriyi ortadan kaldırmanız mümkün değildir. O yüzden öncelikli olarak bütün çalışma ortamları her gün düzenli olarak hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenmeli, daha sonra da dezenfekte edilmeli. Çalışanlar da aynı şekilde kendi kişisel hijyenlerine dikkat etmeli, yoksa virüs bakteriler için tek başına dezenfektan ürünleri kullanmak asla yeterli değildir. İlk olarak günde en az 5 defe eller yıkandıktan sonra kullandığınız ürün sizin ellerinizde ki virüs ve bakteri sayısını en aza indirebilir. İşverenlerin sorumlulukları olduğu gibi çalışanlarımızın da sorumlulukları varıdır. Mesela Çalışanlarımız da hem kendileri için hem de aileleri için gerek çalışma ortamlarında gerekse sosyal hayatlarında kendilerini izole etmeliler ve kişisel bakımlarına dikkat etmelidirler” diyerek sözlerini sonlandırdı. (ŞCG-



