Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Vincin demir ayaklarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Vincin demir ayaklarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

olay yerinden detay

Polis Elektrik Direği Polis Merkezi Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-hayatını kaybeden kısı detay
-motosiklet detay
-kask detay
-ölen sürücünün ayakkabısı detay
-vinçten detay
-polislerden detay
-bayrak detay
-Çevrede izleyen vatandaşlar detay
-detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da elektrik direğine bayrak asmak için yol kenarında park halindeki vincin demir ayağına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Muratpaşa İlçesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi istikametine gitmekte olan 07 KBP 29 plakalı motosikletin sürücüsü Murat Sungur (22), cadde üzerinde elektrik direklerine bayrak asmak için gelen N. B.’nin park ettiği 07 DDJ 32 plakalı vinçin demir ayaklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sungur'un altından savrulan motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, vinç sürücüsü N. B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement