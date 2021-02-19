(VİDEO-GRAFİK) KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - Kayak turizminin zirvesi: Uludağ

GRAFİKLİ - KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - Kayak turizminin zirvesi: Uludağ - Türkiye 'nin gözde kış turizm merkezi Uludağ'ın Birinci Yerleşim Bölgesi'nde 12, İkinci Yerleşim Bölgesi'nde 5 otel, yaklaşık 6 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor - 20 kayak pistinin bulunduğu Uludağ'da snowboard, bigfoot, buz pateni ve kar motosikleti aktiviteleri de yapılıyor
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