Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Vatandaşların 2021 Kış Olimpiyatları paylaşımı büyük beğeni topladı

Vatandaşların 2021 Kış Olimpiyatları paylaşımı büyük beğeni topladı

yarışmayı anlatması

Sosyal Medya Yarış Kahkaha 

-yarışmacıların kaymaları

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı İncesu (Porik) köyü sakinlerinin kendi aralarında hazırlamış olduğu 2021 Yılı Porik Kış Olimpiyatları paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı İncesu köyünde bir grup vatandaş kışın tadını çıkarmak için kendi aralarında 2021 Porik Kış Olimpiyatları adı altında kızak ile kayma yarışması düzenlediler. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada köy içinde kızağını alıp gelen vatandaşlar yarışmaya katıldı.
Görüntüde arka planda sunucu Mehmet Koçak’ın anlatımı ise vatandaşları kahkahaya boğdu.Köylüler kendi aralarında yapmış olduğu yarışmayı sosyal medya hesaplarından paylaşınca kısa sürede izleyenlerden büyük beğeni aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı