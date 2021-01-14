Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Vatandaşları uygunsuz fotoğraflarıyla teşhir edip şantaj yapan çete çökertildi

Vatandaşları uygunsuz fotoğraflarıyla teşhir edip şantaj yapan çete çökertildi

Zanlıların adliyeye getirilişi

( BURSA ) BURSA

Kişisel Bilgi Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Suç Örgütü Hırsız 


- Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda Bursa ile birlikte İzmir'de faaliyet gösteren silahlı suç örgütünün kadınları kullanarak internet üzerinde irtibat kurduğu kişilerin kimlik, banka veya diğer özel bilgilerini ele geçirip, evlerine girdikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca, bu kişilerin ikamet ve araç anahtarlarını kopyalayarak hırsızlık yaptığı da ortaya çıktı. Uygunsuz fotoğrafla tehdit Şahısların bununla da yetinmeyip, tuzağa düşürdükleri kişilerin uygunsuz fotoğraflarını çekip, darp, tehdit ve şantaj yoluyla yüklü miktarlarda usulsüz kazanç sağladıkları, bu şahıslar adına çok sayıda GSM hattı ve kredi kartları çıkartarak kazanç sağladıkları da tespit edildi. Ele geçirilen bilgiler doğrultusunda operasyonun startını veren ekipler, eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda mağdur şahısların kişisel bilgilerini içeren çok sayıda belge ve dijital materyale el konulurken, bıçak, keski, balta, av tüfeği gibi suç aletleriyle bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan G.G, B.K, S.S, D.Y, Y.B, ve E.D isimli şüphelilerin Bursa'da 9 ayrı eylemin de faili olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 zanlı, "Nitelikli Hırsızlık, Motosiklet Hırsızlığı, Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma ve Verileri Yok Etme" gibi suçlardan adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı