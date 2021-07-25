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Vatandaşlar Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi ekiplerine teşekkür etti
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Vatandaşlar Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi ekiplerine teşekkür etti

Vatandaşlar Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi ekiplerine teşekkür etti

Olay yerinden genel görüntü

Lyon Kanalizasyon Başkent Tatİl Nitelik 

-Vatandaş röportajlar

( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası’nda vatandaşlar, Kurban Bayramı’nda yaşanan yoğunluktan dolayı Karaova Mahallesi’nde bulunan ZİTUR Sitesi önündeki atık su hattında oluşan arızaya anında müdahale eden ASKİ ve Kuşadası Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Kurban Bayramı tatili nedeniyle nüfusu 1 milyonu aşan Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda, Karaova Mahallesi’nde bulunan ZİTUR Sitesi’nin önünden geçen kanalizasyon hattında patlak oluştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ile Kuşadası Belediyesi ekipleri anında bölgeye ulaşarak yaşanan olumsuzluğa müdahale etti. Arızanın kısa sürede giderilmesi vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyet ve takdirle karşılandı. Yapılan incelemede, patlağın 15 yıl önce döşenen borularda gerçekleştiği, kullanılan malzemenin nüfus yoğunluğunu kaldıramayacak nitelikte olduğu belirlendi. Karaova Mahallesi’ndeki ZİTUR Sitesi Başkanı Tülin Ünsalan, “ASKİ ve Kuşadası Belediyesi ekipleri yaşanan arıza çok hızlı müdahale etti. Ekipler haber vermemizin ardından 10 dakika gibi bir sürede hemen buraya geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Site sakini Hüseyin Tonay ise “Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı’nda tatilci akınına uğradı. Bu tür arızaların yaşanması normal. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri meydana gelen arızayı anında çözdü” diye konuştu.
(İÜD-OD-Y)
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