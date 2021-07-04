Vatandaşlar aylar sonra gelen kısıtlamasız pazar gününün tadını çıkardı

-Vatandaşların parklarda oturması ve fotoğraf çektirmeleri

-Vatandaş röportaj

-Polis araçlarından görüntü

-Kentten genel görüntü

-Seyyar satıcılardan görüntü



( AFYON KARAHİSAR)- Kısıtlamanın olmadığı pazar gününde vatandaşlar kendilerini sokağa attı AFYON KARAHİSAR



- Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da başlayan normalleşme süreci kapsamında kısıtlamasız ilk pazar gününde vatandaşlar kendilerini dışarı atıp özledikleri hafta sonu gezilerinin tadının çıkardı. Kentte aylar sonra kaldırılan Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Park ve bahçeleri dolduran vatandaşların çoğunun fotoğraf çektikleri gözlendi. Aylar sonra kalkan Pazar günü kısıtlamasına en çok sevinen kesim ise park ve bahçelerde tezgah açıp mısır ve su gibi ürünler satan seyyar satıcılar oldu. Kentte toplu ulaşımda normal günlerde olduğu gibi çalışırken vatandaşlar ulaşıma konusunda da sıkıntı yaşamadı. Tatil için Afyonkarahisar’a gelen ve kaldıkları otelden gezmek için kent merkezini ziyaret eden Zeynep, Erol İçenli çifti de Anıtpark’da hatıra fotoğrafları çektirerek, kısıtlamanın kalkmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Öte yandan, kentte polis ekipleri maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uyulması için denetimleri de elden bırakmadı.

