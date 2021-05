Varlıklı kişilere fuhuş tuzağı kuran şüpheliler yakalandı

-Adliyeden görüntü



( BİLECİK ) BİLECİK



- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde fuhuş tuzağı kurarak ağına düşürdüğü kişilerden tehdit ve şantajla para talep eden 2 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir cafe bistroyu işleten I.T. isimli şüpheli, bayan G.B. ile işbirliği yaparak varlıklı kişilere fuhuş tuzağı kurdu. İşletmenin üst katlarını da bu tuzağa uygun hale getiren şüpheliler, ağlarına düşürdükleri kişilerin dolaylı yollarla görüntü kayıtlarını aldı. Ardından görüntülerinin sosyal medyada yayınlamasıyla tehdit ettikleri bu kişilerden para talep edildi. Talep edilen paraları peyderpey şüphelilere veren mağdurlar tehdit ve şantajların ardı arkası kesilmeyince soluğu İlçe Emniyet Müdürlüğünde aldılar. Son olarak mağdur A.G.’nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri çalıştırdıkları işletmede kıskıvrak yakaladılar. Şüphelilerin telefonlarında görüntü kayıtlarına da ulaşan ekipler, biri bayan 2 şüpheliyi gözaltına aldılar. Şüphelilerin ayrıca mağdurların banka ve kredi kartlarına da el koyarak kötüye kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden I.T. yağma, şantaj, tehdit, fuhuş için yer temin etme, banka ve kredi kartlarını kötüye kullanma suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli I.T. tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi. Diğer bayan şüpheli G.B.’nin yargılanmasına tutuksuz olarak devam edileceği öğrenildi. (İC-