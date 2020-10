Vangölü aktivistlerinden Nemrut’taki betonlaşmaya tepki

-İnşaattan detaylar

-Tabeladan görüntüler

-Göllerden görüntüler

-Röpler



( BİTLİS ) BİTLİS



- Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Nemrut Krater Gölü’nde betonlaşmaya tepki gösterdi.Dünyanın 2., Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’ne tuvalet ve sosyal tesis yapmak için başlatılan çalışmalara Vangölü aktivistleri tepki gösterdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan sosyal tesis, Bitlis Valiliği tarafından gelen tepkiler üzerine durdurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde yeniden inşaatına başlanan tesis, birçok sivil toplum kuruşu tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Birinci derece doğal sit alanı olan ve birkaç farklı statüde korunan Nemrut Kalderası'na beton yapı yapılmasına tepki gösteren Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Serkan Seyyahoğlu, “Nemrut Kalderası'nın bağrına beton dökülüyor. Biz buna tepki olarak buraya geldik. Beton dökülecek yer tabiat anıtı, aynı zamanda bir turizm ve birinci derece doğal sit alanıdır. Yani uluslararası öneme sahip sulak alan statüsünde bulunuyor. UNESCO’nun da küresel alana dahil edilmesi için yapılan başvurucu sürecinin devam ettiği bir yerdir. Yapılan beton dökümü kalderanın bağrına döküldüğü için bu statüyü biz kaybetmek üzereyiz. Buna tepki olarak buradayız. Betonun bir an önce kaldırılması gerekiyor. Buranın turizmini, doğal ve tarihi güzelliğine bir baltama yapıldığını düşünüyoruz. Yetkililerin bir an önce bu duruma dur demeleri, buranın doğasına ve yerleşkesine uygun yapılar yapılmalıdır. Ama bu betonun kesinlikle buraya yapılmaması gerekiyor. Çünkü sit alanına beton dökümü kanun maddelerinde de olduğu gibi yasaktır. Bunun bir an önce buradan kaldırılması gerekiyor. Buradan Bitlis, Van ve Tatvan halkına sesleniyorum, bizim bir tane kalderamız var, bir tane değerimiz var, bu yere sahip çıkalım” dedi.

Betondan yapılan her türlü faaliyete karşı olduklarını belirten Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dayan ise, “Nemrut Kalderası bilinen ismiyle yeryüzü cennetidir. Burayı defalarca turizme kazandırmak için çalışmalar yürüttük. Nemrut Kalderası, Avrupa Seçkin Destinasyonu projesi kapsamında mükemmeliyet ödülü almıştır. Burası çok özel bir yere sahiptir. Nemrut Kalderası hepimizin bildiği gibi doğal yaşam alanıdır. Şu an burada beton inşaat yapıları yapılıyor. Buna kesinlikle karşıyız. Ilık Göl çevresinde beton dökülerek tuhaf alanlar yapılmış. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Betondan yapılan her türlü faaliyete karşıyız. Çünkü burası birinci derecede sit alanıdır. Milli park olduğu için kanuna göre beton dökülemez. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne buradan seslenmek istiyoruz. Bu hatadan geri dönülmesi gerekiyor. Böyle bir yapılaşmaya karşıyız” ifadelerini kullandı.



loading...