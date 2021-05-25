VAN - Zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı
- Olay yerinde yaralıdan görüntü - Ambulanslardan görüntü - Olay yerinde kaza yapan araçlar Van 'da zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandıVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı. Van - Ağrı kara yolu belediye kavşağında 13 D 144 plakalı tır, Erciş Belediyesi'ne ait 65 NY 715 plakalı kamyon ve 65 T 5148 plakalı taksi çarpıştı.Kazada takside bulunan 4 kişi, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı, tır ve kamyon şoförü ise ayakta tedavi edildi.Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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