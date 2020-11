Van Valisi Bilmez: “Geçen sene dikilen ağaçların yüzde 80’i tuttu”

-Kent ormanından görüntü

- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kasım ayında fidan dikiminin yanlış olduğu algısını oluşturanlara cevap vererek, “Bu ağaçlar tutmuyor, yanlış zamanda dikiliyor’ deniliyor. Böyle bir şey asla söz konusu değildir. Ağaçlarımızın hepsi tuttu” dedi.

Van’ın Edremit ilçesinde “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında 55 dönüm arazi üzerine 2 bin 500 fidan dikilerek kent ormanı oluşturuldu. Ülke genelinde başlatılan “Milli Ağaçlandırma Günü” çerçevesinde Edremit Belediyesince Eski TOKİ bölgesinde oluşturulan 300 dönümlük kent ormanın 55 dönümlük kısmında fidanlar toprakla buluşturuldu. Fidan dikimi sonrası açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, geçen yıl il genelinde 50 bin ağaç dikildiğini anımsattı. Bu yıl ise toplam 13 ilçede 24 bin 800 civarında ladin ve sedir ağacı dikileceğini ifade eden Vali Bilmez, “11 Kasım, Türkiye’de ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak belirlendi. Bu kapsamda geçen yıl Van ilimizde 50 binin üzerinde ağaç dikildi. Bugün de ilimizin genelinde 13 ilçemizde 24 bin 800 ağaç dikildi. Şu an ağaç diktiğimiz Edremit ilçemizde belediyemiz ile Orman Müdürlüğümüzün ortaklaşa organize ettiği 2 bin 500 ladin ve sedir ağacı dikimini gerçekleştiriyoruz. Geçen sene dikilen ağaçların yüzde 80’i tuttu. Tutmayan ağaçların hepsi Orman Müdürlüğümüz tarafından yenilendi. ‘Bu ağaçlar tutmuyor, yanlış zamanda dikiliyor’ deniliyor. Böyle bir şey asla söz konusu değildir. Ağaçlarımızın hepsi tuttu. İnşallah diktiğimiz fidanlar sayesinde Van’da kişi başına düşen yeşil alanın arttığı, oksijen havası güzel olan ilimizin daha da güzelleşeceğini ve bu ormanlık alanda insanlar Van Gölü’nü seyrederek, etkinlikler yapacağını umuyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ev sahipliği yapan Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say’a özellikle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu ağaçlar gelecek kuşaklar için en güzel mirastır” Bu yıl çok sayıda orman yangını meydana geldiğini anımsatan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise “Biz de bu anlamda daha fazla bir duyarlılık göstererek, seçim sürecinde vadettiğimiz Edremit Kent Ormanının fidanlarını dikmiş olduk. Bugün de Edremit sırtlarında Van Gölü’ne nazır şehrimizin ilk kent ormanında hep birlikte ağaçlarını diktik. Bu ağaçlar gelecek kuşaklar için en güzel mirastır. Programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

2 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğu alanda düzenlenen etkinlik, İl Müftüsü Ömer Keskin’in okuduğu duanın ardından son buldu. Etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

