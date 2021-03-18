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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
VAN - Terör örgütü PKK'nın, hücre yapılanması için görevlendirdiği terörist yakalandı

VAN - Terör örgütü PKK'nın, hücre yapılanması için görevlendirdiği terörist yakalandı

- Terör örgütü PKK üyesi teröristlerin adliyeye getirilişi Van 'da terör örgütü PKK'nın, hücre yapılanması için görevlendirdiği terörist yakalandıVAN (AA) - Van 'da, terör örgütü PKK/KCK'nın hücre yapılanması için görevlendirildiği belirlenen terörist yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda, 2014'te PKK/KCK terör örgütüne katılan, 2015'te Suriye'de, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde silahlı faaliyet yürüten ve terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edilen terörist, 16 Mart'ta İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.Teröristin, terör örgütü PKK/KCK tarafından Van 'da hücre yapılanması için görevlendirildiği tespit edildi.

Akalan İpekyolu Leman Terör Örgütü Teröristler 

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