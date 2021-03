Van’da pandemi sürecinde istihdama katkı sağlayan 43 firmaya teşekkür belgesi verildi

--Konuşmalar

- Van’da, korona virüs pandemisi sürecinde istihdama katkı sağlayan ve SGK’ya karşı tüm sorumluluklarını yerine getiren işverenlere teşekkür belgesi verildi.

Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile firma yetkilileri katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van’ın bölgesinde cazibe merkezi olan ve hızlı gelişen bir kent olduğunu dile getirerek, “İlimizde terörden arındıkça hem tarımın hem hayvancılığın çok hızlı geliştiğini görmekteyiz. Hükümetimiz ve devletimiz de bütün imkanlarıyla hem sanayicisinin hem de çiftçisinin yanındadır. Bu sene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli programlar kapsamında 29 bin 395 kişiye 247 milyon TL destek sağlamıştır. Yine ilimizde istihdama katkı sağlayan 43 firmamıza da 4 bin 714 kişi için 22 milyon destek verilmiş, kısa çalışma ödeneği olarak da yine bin 804 kişi için 5 milyon destek sağlanmıştır. Bu kentte kim taş üstüne taş koyarsa o bizim için değerlidir. Dili, dini, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun bu kentte bir kişiyi dahi istihdam eden, eli öpülecek kişidir. Ben bu anlamda hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

Korona virüs pandemisine de değinen Vali bilmez, kentin mavi renkte kalması için vatandaşların kurallara riayet etmesi gerektiğinin altını çizdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür eden Vali Bilmez, “Batıda yapılan toplantılarda, oradaki yöneticilerin korona virüs salgının fazla olmasını doğudan gelen göçlere bağladığını söylemesi üzerine her seferinde Bakanımız Van’ı örnek göstermiştir. “Türkiye’nin en doğusu Van. Van, kurallara uyuyorsa, sizin bunu doğudan gelenlere bağlamanız doğru değildir” demiştir. Yine en son bir konuşmasında da İzmirlilere ‘Ne olur Vanlıları örnek alın’ dediğini biliyoruz. O yüzden Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Korona virüs pandemisinde Türkiye’nin de diğer ülkeler gibi olumsuz etkilendiğini belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise AK Parti hükümeti ile birlikte Türkiye’nin her alanda yatırım hamlesi başlattığını söyledi.



Arvas, “18 yıldır AK Parti insansız hava aracıyla, teknolojisiyle bütün alanlarda yatırım hamlesi başlatan, erdemli Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bir ekibi var. Bugün işadamlarımız, dünyada sayılı firmalar arasında yerini aldığında biz seviniyor, gururlanıyoruz. Vatandaşımızın ihtiyacı olan her alanda da kendisini onun yanında hissettiren bir devleti var. Ben bu çerçevede ilimizde de istihdama katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy ise 2021 mart ayı itibariyle 50 ve üzerinde işçi istihdam eden ve SGK’ya karşı tüm sorumluluklarını yerine getiren işverenlere teşekkür belgesinin verildiğini dile getirerek, “Dünyayı, Türkiye’yi ve ilimizi etkileyen pandemi gibi zor bir süreçte, Van’da 50 ve üzerinde işçi istihdam eden, sigorta primlerini düzenli olarak ödeyen, SGK ile ilgili iş ve işlemlerini prosedüre uygun yürüten işverenlerimize, istihdama katkılarından dolayı teşekkür eder, iş alanlardaki hzmetlerinin katlanarak artmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların arından program, pandemi sürecinde kentte 50 ve üzeri istihdam sağlayan 43 firma yetkilisine teşekkür belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. (ATL-ŞAK-Y)



