Van Büyükşehir Belediyesi iki ilçenin çöp sorununu bitiren tesisi tamamladı



- Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesine kurduğu aktarma istasyonuyla iki ilçenin daha çöp sorununu ortadan kaldırdı. İlçelerden toplanan çöpler ise ana merkezde elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Çevre dostu belediyecilik hizmetlerine devam eden Van Büyükşehir Belediyesi, ilin en önemli çevresel sorunlarından olan çöp sorununu bitirdi. Van merkezde yapılan Entegre Katı Atık Tesisine bağlantılı olarak ilçelere kurulan çöp transfer istasyonları da bir bir hizmet vermeye başladı.

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda tesislerden ilki Gevaş ilçesinde hizmete girerken Özalp ve Saray ilçelerinin çöplerinin toplanacağı Özalp Aşağı Mollahasan Katı Atık Aktarma İstasyonu da tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

İnşası Muradiye ilçesinin Karahan Mahallesi’nde devam eden istasyon ise tamamlandığında Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerine hizmet verecek. Toplanan çöplerle 14 bin haneye elektrik veriliyor Kent merkezinden toplanan katı atıklar daha önce vahşi depolama şeklinde Van-Özalp kara yolu üzerindeki araziye gelişi güzel dökülürken, insan ve çevre sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyordu. Vahşi depolama yapılan bölgede görüntü kirliliğinin önlenmesini ve çevreye yayılan kötü kokunun da giderilmesini sağlayan proje sayesinde, artık çöpten enerji elde ediliyor. Aktarma istasyonlarıyla da ilçelerden gelen çöplerin de ayrıştırılmasıyla 14 bin haneye elektrik veriliyor. İkinci aşamasının tamamlanmasıyla 35 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği proje kapsamında daha önce çöpün biriktirildiği 20 hektarlık alanın ıslah edilmesi çalışmaları da devam ediyor. Çöp transfer istasyonlarının Van merkezde yapılan Entegre Katı Atık Tesisiyle eş zamanlı olarak çalıştığını belirten Katı Atık Yönetim Şube Müdürü Murat Türlü, “İlçelerden toplanan çöpler aktarma istasyonlarından ana merkeze bekletilmeden götürülüyor. Bu sayede hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de bu çöplerden enerji elde ediliyor. Yapılan bu hizmet ile yıllardır Van için büyük sorun olan çöp sorununun da önüne geçmiş olduk. Çevreye duyarlı olarak yapmış olduğumuz çalışmalar devam edecek” dedi.

(MSA-Y)



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