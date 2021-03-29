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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Van bir günde iki mevsim yaşıyor: Yüksek kesimlerinde metrelerce kar merkezde bahar havası

Van bir günde iki mevsim yaşıyor: Yüksek kesimlerinde metrelerce kar merkezde bahar havası

Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele

Hava Sıcaklığı Karla Mücadele Kış Mevsimi Bahar Havası 

-Tipide seyreden araç
-Parklarda oturan vatandaşlar
-Parklarda yem bulmaya çalışan kuşlar
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van merkezde yaşanan bahar mevsimiyle vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, yüksek kesimlerde ise karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Van'ın yüksek kesimlerin karla kaplanması, vatandaşlar ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşatıyor. Van merkezde ilkbaharın yeşil tonları hakimken olurken, 100 kilometre uzaklıktaki Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları yürütülüyor. Van’da havaların ısınması ile adeta parklara akın eden vatandaşlar, güneşin tadını çıkartırken, kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Van- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karabet Geçidinde ise Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 bin rakımda karla mücadele çalışmaları yürütüyor. “Mart geldi havalar ısındı” Havaların ısınmasıyla vatandaşlar parklara ve çay bahçelerine akın etti. 6 Mart’ta son cemrenin toprağa düşmesiyle hava sıcaklığı da kendini iyice hissettirdi. Sıcak havaları fırsat bilen vatandaş, cadde ve parklara akın ederken, parklara çaylarını yudumlayarak güneşin tadını çıkarıyorlar. (EKİP-ŞAK-Y)
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