Vali Yırık, Mustafapaşa Mahallesi'nde hak sahipleri ile bir araya geldi

- Elazığ Valisi Erkaya Yırık, geçtiğimiz gün TOKİ kuraları çekilen Mustafapaşa Mahallesi’nde hak sahibi olan vatandaşlar ile bir araya geldi. Deprem bölgesi Elazığ'da sürekli vatandaşlarla bir araya gelen Vali Erkaya Yırık, son olarak Mustafapaşa Mahallesi’nde hak sahipleri ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahallede yapılan konutların kurası geçtiğimiz gün çekildi. Vali Yırık ise beraberindeki kurum müdürleri ile birlikte muhtarlık yanında bulunan Kentsel Dönüşüm Bürosunda vatandaşları dinledi. Vatandaşların istek ve taleplerini bir bir not eden Vali Yırık’a, İl Jandarma Komutan Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş ile kurum müdürleri eşlik etti. Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, ''Devletimiz depremin yaralarını sarmak için her zaman olduğu gibi hızlı reaksiyon göstererek Elazığ’da, Van’da, Bingöl’de hem Giresun’daki sel felaketinde hem İzmir’deki depremde ve bugün itibariyle Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen yangın felaketinde olduğu gibi vatandaşların yanındadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla devletimiz Bakanlarıyla, kamu görevlileri imkanlarıyla bu belaların defi için yoğun bir şekilde gayret sarf ediyor. Devletin vatandaşlarımıza olan bu katkıları olduğu sürece sıkıntılarımızı birlik ve beraberlikle hep birlikte üstesinden gelecek ve atlatacağız. Milletimizin sıkıntılarını gidermek için devletimizin bu ortaya koymuş olduğu 21 bin konutluk bu başarıyı hepimiz göz önünde tutarak, bunun da üstesinden gelecek ve daha güzel günlere, depremsiz günlere ve insanlarımızın rahatça yaşadığı günlere kavuşacağız” dedi.

Mustafapaşa Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini yerinde dinlediklerini dile getiren Vali Yırık, “Bir yıllık süre içerisinde Yığınki ile başlayan Kesrik ile devam eden Çaydaçıra’da yapılan ve diğer mahallelerde olduğu gibi bugün de Mustafapaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir arada müşavere ediyor, dertleşiyoruz. Burada devam eden çalışmalarla alakalı ya da diğer konularla alakalı vatandaşların varsa sormak istediği hususlar, onları dinlemek istiyoruz. 1. etap kentsel dönüşüm konutundan 285’inin kuraları çekildi. Arkadaşlarımız cansiperane çalışıyorlar” diye konuştu.

