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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Vali Yerlikaya: “Tiyatroya gönül ve emek veren herkesin Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlarım”

Vali Yerlikaya: “Tiyatroya gönül ve emek veren herkesin Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlarım”

Vali Yerlikaya'nın mesajı

Troy Kışla Trol 

-Haldun Dormen'i ziyaretinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü yayınladığı mesajında “Tiyatroya gönül ve emek veren herkesin Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlarım” dedi.
İstanbul Valisi Yerlikaya, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında tiyatroya ömrünü adayan Haldun Dormen’i evinde ziyaret etti. “Haldun Dormen ve bütün tiyatro ustalarımızın nezdinde, bu sanata gönül ve emek veren herkesin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlarım” diyen Vali Yerlikaya, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Meddahlık geleneğinin üstatları Kavuklu Kel Hasan'dan İsmail Dümbüllü'ye modern tiyatromuzun ustaları İbrahim Şinasi'den Muhsin Ertuğrul'a, ilk kadın tiyatro oyuncularımız Afife Jale'den Bediya Muvahid'e dek; artık aramızda olan, olmayan bütün emektar tiyatro sanatçılarımıza hayat sahnemize kattıkları zenginlik için teşekkür ederiz. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü için, Türk tiyatromuza uzun yıllar boyu yazar, yönetmen, çevirmen, oyuncu ve eğitmen olarak ömrünü adayan, ustaların ustası Haldun Dormen hocamızı evinde ziyaret ettik. Haldun Dormen ve bütün tiyatro ustalarımızın nezdinde, bu sanata gönül ve emek veren herkesin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlarım. Alkışlarınız hiç susmasın ve sahnelerinizin perdesi hiç kapanmasın. (YM-
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