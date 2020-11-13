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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Vali Yerlikaya, Formula 1 yarış aracının Avrasya Tünelinden geçtiği anları paylaştı

Vali Yerlikaya, Formula 1 yarış aracının Avrasya Tünelinden geçtiği anları paylaştı

Yarış aracının geçişinden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Yarış Yarış Aracı 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan Formula 1 yarış aracının Avrasya Tünelinden geçtiği anları paylaştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan Formula 1 yarış aracının geçtiği anlara paylaştı. Vali Yerlikaya, aracın görüntülerinin yer aldığı paylaşımında, “İlk kez. İki kıta arasında, denizin altından; #AvrasyaTüneli’nden geçiş. Ses ve görüntü harika” ifadelerini kullandı. (MB-
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