( İSTANBUL ) - Vali Yerlikaya, " 21 milyon lira ceza yazıldı, 1 milyonu sigara yasağından"- Vali Yerlikaya, İstanbul'da sigara içme yasağından dolayı yazılan ceza rakamını açıkladı- Vali Yerlikaya'dan pazar yerinden HES Kodu denetimi sonrası açıklamalar İSTANBUL



- “Esnaf için HES Kodu” uygulamasını incelemek için Bakırköy’de Pazara gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugüne kadar yazılan ceza miktarını söyleyerek, "21 milyon lira ceza yazıldı. Bunu 1 milyonu az önce gelen sigara yasağından" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta semt pazarlarında uygulanmaya başlanan “Esnaf için HES Kodu Uygulaması”nı Yeşilköy’deki Çarşamba Pazarı’nda inceledi. Vali Yerlikaya incelemeden sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yerlikaya yaptığı açıklamasında HES kodunun pazar yerlerinde kullanımın düzenli olduğunu ifade ederek, " Korona virüs önlemlerinin olmazsa olmazı maske temizlik kurallarının en hassas şekilde uygulanması için birbirimize öğütler veriyoruz. Pazarlarımızda HES kodunun samimi olarak uygulandığını görüyoruz. Az önce kaymakam ve belediyebaşkanımızından ricamız oldu HES kodunun QR matiğini esnafın tezgahlara asmalarını ricada bulunduk. Aynı zamanda Pazar yerlerinde 16.00 sıralarında yoğunluk var bu yoğunluğu gidermek vatandaşlarımızın saat 13.00 öncesinde pazarlara gelmeleri için indirim yapmalarını istedik esnaftan" dedi.

"Artık maske tak demiyoruz, maskeni indirme can alma diyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan toplantıdan sonra açıklamalarına değinen Yerlikaya, "Dün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı talimatlar ile İçişleri Bakanlığımızdan genelge talimatları gece geldi. Arkadaşlarımız çalışıyor birazdan onlarla ilgili detayları da duyuracağız. Bizim niyetimiz tüm İstanbul için niyetimiz şu korona virüs tedbirlerini samimi olarak uygulamak durumundayız. İnsanların sağlığını önemsiyorsak çok basit bir kural var şu maskeyi kurallara uygun takalım mesafelere dikkat edelim. Alınan kurallara uyalım. Daha önce açıklanan rakamları minimum hale getirmeyi başardık. Biz bunu başarmak istiyoruz. İnancımız tam. Artık maske tak demiyoruz, maskeni indirme can alma diyoruz. Sokağa çıkma ama çıkmak zorunda ise kurallara harfiyen uy. Misafir çağırma misafirliğe gitme diyoruz. Mümkün olduğu kadar bu kurallara riayet etmeyen kardeşlerimize güler yüzle riayet edersek bu işten çıkacağız diyorum”diye konuştu.

"21 milyon ceza yazıldı bunun 1 milyonu az önce gelen sigara yasağından" Açık alanda sigara içme yasağıyla ile ilgili bugüne kadar cezalardan bahseden Yerlikaya, "İstanbul’da 3 milyon 319 bin denetim yapmışız. 3 milyon 319 bin 917 denetim yapmışız.Güvenlik güçlerimiz, zabıtalarımız mülki idari amirliğimiz, belediyelerimizin hepsi bütün güvenlik kurumlarımız bütün arkadaşlarımız ile beraber. Denetim sayımız 21 Ağustos'tan bu yana kadar 3 milyon 319 bin 917. İdari işlemlerimizi biliyorsunuz. Yazdığımız rakamı söylemekte yine haya ediyorum. 21 milyon ceza yazmışız toplam. Bunun sadece 1 milyonu az önce gelen sigara yasağından dolayı yazdığımız cezalar. Dolayısı ile artık sigara kullanan hemşehrilerimize şunu söylüyorum inşallah sigarada kurtulurlar. Madem ki bunu içiyorsa artık maskesini indirmek sebebi olarak biz sigara içmesini doğru görmüyoruz. Onlardan anlayış bekliyoruz. Sabır bekliyoruz. Gelin şu 2 ay büyük bir hassasiyet gösterelim. Aslında çoğu gitti az kaldı. 8 ay bitti 9’uncu ayın içindeyiz. Tüm dünyadaki gelişmeleri hepimiz izliyoruz. Aşıyla ilgili her gün yeni haberleri büyük bir heyecanla dinliyoruz. Henüz aşı gelmedi. Bugün aşı uygulanmadı. O zaman bu kurallara samimi olarak 2 ay daha riayet edip kurallara uyalım. Sokağa çıkmanın tamamen yasaklandığı bir dönem yaşamayalım"şeklinde konuştu.

