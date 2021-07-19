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Vali Kocabıyık polis uygulama noktasında vatandaşlarla bayramlaştı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Vali Kocabıyık polis uygulama noktasında vatandaşlarla bayramlaştı

Vali Kocabıyık polis uygulama noktasında vatandaşlarla bayramlaştı

Vali kocabıyık, uygulama noktasında karşılanırken görüntü

Polis Bayramlaşma 

-vatandaşlarla bayramlaşma yapılırken görüntü
-hediyeler verilirken görüntü
-detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla polis uygulama noktasında vatandaşlarla bayramlaşırken çocuklara da hediyeler verdi.Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kurban Bayramı vesilesiyle İzmir - Ankara karayolu üzerinde Şeker Uygulama Noktası olarak bilinen polis uygulama noktasına gitti. Burada Vali Kocabıyık’a Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Ülkü, şube müdürleri ve polisler eşlik etti. Denetleme noktasına da çıkan Funda Kocabıyık, vatandaşlarla da bayramlaşırken araç içlerindeki çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca Kocabıyık, sürücüleri dikkatli ve yavaş olmaları konusunda uyardı.
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