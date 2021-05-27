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( DİYARBAKIR ) - Vali Karaloğlu: "Kentin kültürünü, medeniyetini, kardeşliğini, birlikte yaşama ve yardımlaşmayı gençlere emanet etmek istiyoruz"- Diyarbakır'ın fethi çeşitli etkinlikler kutlanıyor- Fetih etkinlikleri kapsamında kentte bisiklet turu düzenlendi DİYARBAKIR



- Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Fetih Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Fetih 639 Bisiklet Turu’ etkinliğinde gençlere seslenerek, "Gençlerimiz fetih şuurunu, bu kentin kültürünü, medeniyetini, kardeşliğini, yardımlaşma ve birlikte yaşama kültürünü size emanet etmek istiyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Fetih Haftası etkinlikleri kapsamında Fetih 639 Bisiklet Turu etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ile Yeşil Yıldız Derneğinin ortaklaşa düzenlediği Fetih 639 Bisiklet Turu, Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarında bulunan Park 75’te başladı.

Tura Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Yeşil Yıldız Bağımlılıkla Mücadele Derneği Yahya Öğe, kamu kurum ve kuruluşları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

75 Metrelik Yolda başlayan etkinlik Hz. Süleyman Camiinde sona erdi. "Anadolu'nun kapılarının ilk defa İslam'a açıldığı topraklar üzerindeyiz" Etkinlikte konuşan Vali Karaloğlu, mayıs ayının son haftasının Fetihler Haftası olduğunu söyledi.



Anadolu kapılarının ilk defa İslam’a açıldığı topraklar üzerinde olduklarını ifade eden Vali Karaloğlu, “Diyarbakır Anadolu'da İslam’a açılan ilk kapıdır, 2 gün sonra 29 Mayısta İstanbul'un fethini kutlayacağız. İstanbul'un fethi de kıyamete kadar bu topraklarda Türk İslam varlığının devam edeceğinin en büyük işareti ve delilidir. İki fethimiz de mübarek olsun. Bugün Yeşil Yıldız Derneğimizin organizasyonunda Fetih 639 Bisiklet Turu yapıyoruz. Buradan başlayacak ve fethin sembolü sahabe-i kiramdan şehit olan 27 sahabenin metfun bulunduğu Hz. Süleyman Camiine kadar bir farkındalık turu olacak aslında. Şehirde yaşayanlara özellikle gençlerimize şunu demek istiyorum, gençlerimiz fetih şuurunu bu kentin kültürünü, medeniyetini, kardeşliğini, yardımlaşma ve birlikte yaşama kültürünü size emanet etmek istiyoruz. İşte bu ve benzeri etkinliklerle gençlerimizi işin paydaşı haline getirmek istiyoruz. Bu etkinliğe destek veren başta Yeşil Yıldız Derneğimiz olmak üzere katılım gösteren bütün bisiklet severleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Tekrar feth-i mubinimiz mübarek olsun" diye konuştu.

Vali Karaloğlu, konuşmasının ardından bisiklet turunun startını verdi. (MB-YRT

