Vali Çuhadar, 6 kişinin öldüğü olay yerinde incelemelerde bulundu

Vali Mahmut Çuhadar:- "Yeni olaylar yaşanmaması için her türlü önlem alındı" ADIYAMAN



- Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın gerçekleştiği ilçeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Adıyaman’ın Kahta-Sincik Karayolu Doluca köyü yakınlarında Göğüs ve Gözel Aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyünde ikamet ettiği öğrenilen Gözel ve Göğüs aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 3’ü olay yerinde olmak üzere 6 kişi öldü. Kavgada Gözel ailesinden Mehmet ve Mustafa Gözel, Göğüs ailesinden ise Mehmet İbrahim, Yusuf ve İbrahim Göğüs hayatını kaybetti. 1’i köy korucusu olmak üzere 4 kişi kavgada yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan bu kavga olayının hemen ardından Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olayın gerçekleştiği yere giderek güvenlik güçlerinden bilgi aldı. Vali Çuhadar daha sonra hastaneye giderek yaralıların sağlık durumunu sordu. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Vali Mahmut Çuhadar, olayın ardından yeni olaylar çıkmaması için her türlü önlemi aldıklarını belirterek, “Sincik-Kahta Karayolu üzerinde, Sincik ilçesi Çamdere köyünde ikamet eden ve aralarında husumet bulunan iki ailemiz arasında yaşanan silahlı kavgada maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 4 yaralımız var. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her türlü gerekli önlemler alınmıştır. Yeni olayların vuku bulmaması için jandarma ve polisimiz gerekli önlemi almıştır. Ailelere sağduyu tavsiye ediyor, sükünete davet ediyorum” dedi.

Jandarma geçtiğimiz hafta ihbar üzerine Çamdere köyünde kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda 5 şüpheli suç üstü yakalandı. İki aile jandarmaya kaçak kazıyı yapanları kimin ihbarı kimin ettiği ile ilgili birbirini suçladı. Karşılıkla tartışma bu gün silahlı kavgaya dönüştü.



