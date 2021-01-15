Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Vali Ayhan’dan down sendromlu Ferhat’a sürpriz

Vali Ayhan’dan down sendromlu Ferhat’a sürpriz

açılıştan detay

Resim Sergisi Şiir Kitabı 

-down sendromlu çocuğun resimleri detay
-şiir kitabı hediye edilmesi detay

( SİVAS )- Sivas Valisi Salih Ayhan İmranlı ilçesinde yaşayan down sendromlu 17 yaşındaki Ferhat Ateş’in resim sergisine katılarak açılışını gerçekleştirdi SİVAS

- Sivas Valisi Salih Ayhan İmranlı ilçesinde yaşayan down sendromlu 17 yaşındaki Ferhat Ateş’in resim sergisine katılarak açılışını gerçekleştirdi. Sivas Valisi Salih Ayhan bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere ilçe merkezine 104 kilometre uzaklıkta bulunan İmranlı ilçesini gitti. Vali Ayhan’a Milletvekili Ak Parti Milletvekili İsmet Yılmaz ve İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş eşlik etti. Ayhan bir dizi incelemelerde bulunduğu ilçede küçük de bir sürprizde bulundu. Ayhan ve beraberindekiler, resim sergisi açan 17 yaşındaki down sendromlu Ferhat Ateş’in sergisine katılarak açılışını gerçekleştirdi. Vali Ayhan sergiyi gezdikten sonra Ateş ile bir süre sohbet ederek ona şiir kitabı hediye etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı