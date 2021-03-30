Vali Atik yaya önceliğinin farkındalığı için miniklerle yaya geçidinden karşıya geçti

-Vali Atik konuşma

-Düdük dağıtılmasından görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ isimli farkındalık faaliyeti kapsamında Denizli Valisi Ali Fuat Atik, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte yaya geçidinden karşıya geçti. Vali Atik sonrasında ise öğrencilere düdük dağıtırken, bilgilendirmede bulundu. İçişleri Bakanlığınca 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan edilmiş, Devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı yaya güvenliğini sağlamak üzere "Hepimiz Yaya Geçitlerindeyiz" sloganı ve "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası düzenlendi.

Bu kapsamda yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla, Pamukkale ilçesi İstiklal Caddesi Merkez Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" isimli farkındalık faaliyeti gerçekleştirildi.

Öğrenciler ve vatandaşlarla yaya geçidinden karşıya geçen Vali Atik, sonrasında öğrencilere bilgilendirmede bulunup düdük dağıttı.

“Yaya ölümlerinin trafik kazalarına bağlı olarak azaldığını görüyoruz” Denizli halkını yayalara öncelik vermesi konusunda dikkatli olmalarını isteyen Vali Atik, son yıllarda yaya ölümlerinin azaldığını belirterek, “Son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte yaya ölümlerinin trafik kazalarına bağlı olarak azaldığını görüyoruz. Amacımız sıfırlamak ve halkımızı sürücülerimizi bu konuda duyarlı hale getirmek. İlla trafik ışıklarının olduğu yerde değil yayanın olduğu her yerde dikkatli bir şekilde araç sürüşünü sağlamak ve önceliğin her zaman yayalara ait olduğunu hatırlatmak. Bu çalışmayı yaparken trafik ışıklarının olmadığı yerde yaya geçitlerinin renklendirilmesi ve şerit çekilmesini belediyemizin imkanlarıyla yaptık. Denizli halkına ve sürücülerine yayalara öncelik verilmesini tekrar hatırlatmak istiyorum” dedi.





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