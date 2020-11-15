Vali Atay'dan vatandaşlara "Kovid - 19" çağrısı - DÜZCE - Düzce Valisi Cevdet Atay'ın açıklaması Düzce Valisi Atay'dan vatandaşlara "Kovid - 19" çağrısı: - "Kalabalık ortamlara girmekten sakının, çok kalabalık ortamlardan uzaklaşın. Toplu taşımada da lütfen çok kalabalık araçlara binmeyin"DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadelede vatandaşların çok kalabalık ortamlardan uzaklaşması gerektiğini belirterek sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulması çağrısı yaptı.Kentte bir programa katılan Vali Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzce lilerden, Kovid - 19'la mücadelede ilk zamanlarda gösterdikleri duyarlılığı aynı şekilde göstermelerini istedi.Vatandaşların sevdikleri için kendilerini korumaları gerektiğini vurgulayan Atay "Maskenizi takın. Kalabalık ortamlara girmekten sakının, çok kalabalık ortamlardan uzaklaşın. Toplu taşımada da lütfen çok kalabalık araçlara binmeyin. Yaşlılara da aynı şeyi söylüyorum; Lütfen yaşlılarımız kendilerini korusunlar. Bu işin şakası yok." ifadelerini kullandı.
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