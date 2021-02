Vali 33 çocuğun velisi oldu, her biri ile yakıdan ilgileniyor

-Vali Ayhan ziyaretinden detay

- Sivas Valisi Salih Ayhan, çeşitli alanlarda kabiliyetleri bulunan 33 çocuğun velisi oldu. Ayhan bu 33 çocuğun eğitimleri ile yakından ilgileniyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, 2 yıl önce Sivas’ın çeşitli ilçelerinde yaşayıp özel yeteneklere sahip olmalarına rağmen yetenekli oldukları alanlarda eğitim alma imkanı olmayan çocuklar için ‘Tut Elimden’ isimli bir proje geliştirdi. Vali Ayhan, müzik, sanat ve spor gibi alanlarda yetenekleri olduğu tespit edilen 33 öğrencinin velisi oldu. Ayhan bu 33 öğrencinin eğitimleri ile yakından ilgileniyor. Vali Ayhan, aralarında velisi olduğu 33 öğrencinin de bulunduğu çok sayıda öğrenciyi Yıldız Kayak Merkezi’nde ağırladı. Bir çoğu ilk kez kayak merkezini gören öğrenciler gün boyu kayıp eğlendi. Vali Ayhan’da gün içerisinde çocukları ziyaret edip eğlencelerine katıldı.

Eğitimleri ile yakıdan ilgileniyor Ayhan burada yaptığı açıklamada, velisi olduğu 33 öğrencinin eğitimleri ile yakından ilgilendiğini belirterek, “Bugün burada çocuklarımızı ağırlıyoruz. Özellikle Sivas’ımızın dört bir tarafından 33 özel çocuğumuz var. İki yıl önce biz ‘Tut elimden’ isimli bir proje başlattık. Projemizin amacı ilimizin tüm ilçelerinde, belli bir alanda yeteneği bulunan, kabiliyeti bulunan çocuklarımızı tespit ederek, bu çocuklarımızın eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını ve kabiliyetleri bulunan alanlardaki kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladık. Bu projemizde seçilen 33 çocuğumuzun velisi bizzat benim. İlçelerimizde kaymakamlarımız, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, okul müdürlerimiz bizzat onları takip ediyorlar. Bende her ay düzenli olarak onların ihtiyaçlarını takip ediyorum. Eğitim durumlarını takip ediyorum. Geleceğin iyi ressamlarını, sanatkarlarını, sanatçılarını, akademik alanda başarılı olacak, ülkesi için güzel işler yapacağına inandığımız çocuklarımızı gözlemleyeceğiz burada” dedi.

Öz evlatlarından ayırmıyor Vali Ayhan iki evladı bulunduğu gibi velisi olduğu 33 evladı daha bulunduğunu ifade edip, “İnşallah çocuklarımızı ili yetiştireceğiz. Çağa uygun olarak her türlü ihtiyaçlarını gidererek hayata hazırlayacağız. Bunlarda kendilerine yapılan bu hizmetleri hiçbir zaman unutmayarak ülkelerine güzel hizmetler yapacaklar. Bu proje bizim için gerçekten özel bir proje. Belki çok görülen bir proje değil ama ilerleyen aşamada her bir evladımızın ülkesi ve milleti için yapacağı çalışma bugün yapılanların ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koyacak. Benim iki evladım var. Birde velisi bulunduğum bu 33 evladım var. Hepsinin gözlerinden öpüyorum" Şeklinde konuştu.





