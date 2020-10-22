Vakaların azaldığı turizm kenti Antalya’da camilerden korona virüs uyarısı

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Vali Ersin Yazıcı’nın kentteki vaka sayılarının 30 büyükşehir içinde alt sıralarda yer aldığını açıkladığı Antalya’da, camilerden korona virüs, maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapılıyor.Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 2 gün önce yaptığı açıklamada kentteki yeni tip korona virüs(Covid-19) vaka sayılarının, nüfus oranı bakımından 30 büyükşehir içinde alt sıralarda yer aldığını belirterek, "Eylül'de tüm ülkemizde olduğu gibi yükseliş gösteren vaka sayılarının son 3 haftadır düşüşe geçtiğini görmekteyiz" ifadelerini kullandı.Vaka sayılarının düşüşe geçtiği turizm kenti Antalya’da tedbirler de elden bırakılmıyor. Kentin camilerinden özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ezan öncesi yapılan anonslarla vatandaşlar uyarılıyor. “Saygıdeğer halkımızın dikkatine” diyerek başlayan anonsta, “Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde, yoğunluğun olduğu anlarda sosyal mesafe kuralına dikkatli olmalıyız. Salgına karşı hep birlikte korunmalıyız” ifadeleri kullanılıyor.Aynı zamanda polis ve belediye ekipleri tarafından da sosyal mesafe ve maske uyarıları sıklıkla yapılıyor.



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