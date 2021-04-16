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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler yoğunlaştı, korona virüsüne geçit yok

Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler yoğunlaştı, korona virüsüne geçit yok

Kentin en işlek cadde ve sokaklardan genel detay

Aritas Kışla 

-mesafe kuralına uymayanlara uyarı
-Ekip araçları anons

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Türkiye genelinde korona virüsü vakalarının en çok arttığı iller arasında lider olarak seyreden Kırklareli’nde yoğunlaştırılmış dinamik denetim süreci kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kural ihlallerine geçit verilmiyor. Sağlık Bakanlığı haftalık olarak açıklanan korona virüsü risk haritasında göre geçtiğimiz haftaya 518.33 olan vaka sayısı 3 - 9 Nisan tarihleri arasında 882.13 yükselerek ülke genelinde vakaların en çok arttığı iller arasında 1. sıraya Kırklareli yerleşti. Bununla birlikte yoğunlaştırılmış dinamik denetim süreci kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kenttin giriş çıkışlarının yanı sıra belirli bölgelerde denetimler yapılıyor. Yaya olarak da denetimlerini sürdüren ekipler kenttin işlek caddelerinde maske ve mesafe kuralına uymayanlara cezai işlem uygulanıyor. Öte yandan ekipler araçlarıyla vatandaşlara kurallara uyması yönünde anonslar yapıyor.
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