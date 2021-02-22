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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Vaka sayılarını düştüğü Afyonkarahisar’da hiçbir temaslının dışarıya çıkmasına izin verilmedi

Vaka sayılarını düştüğü Afyonkarahisar’da hiçbir temaslının dışarıya çıkmasına izin verilmedi

Vali Gökmen Çiçek röp

Jandarma Sayılar Kahvehane Karahisar Trol 

-arşiv

( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek:“Emniyetimiz ve jandarmamız pandemi sürecinde gece gündüz çalıştı”- “Korona virüs ile mücadelede en büyük görev vatandaşa düşüyor” AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Korona virüs vakalarının düşmesindeki en büyük etkenin emniyetin ve jandarmanın işi sıksı tutmasından kaynaklandığını belirterek, hiçbir temaslının ve pozitif vakanın dışarıya çıkmasına müsaade etmediklerini kaydetti.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre Afyonkarahisar’da düşen vaka oranlarına ilişkin pandemi döneminde emniyet ve jandarmanın gece gündüz çalıştığını belirten Vali Gökmen Çiçek, emniyetin gece gündüz takip ettiğini ancak en büyük görevin ise vatandaşa düştüğünü vurguladı. Korona virüs ile emniyet, jandarma ve filyasyon ekipleri ile büyük mücadeleler verdiklerini aktaran Vali Çiçek, “Hem emniyetimiz, ham jandarmamız, hem de kurduğumuz ekipler, mahalle denetiminde çalışan arkadaşlarımız ve filyasyon ekiplerimiz çok mücadele ettiler. Nerede hangi covitli ne durumda hepsinin denetimi ve kontrolü yapıldı. Şu bir gerçekti; maalesef temaslıların ve pozitiflerin bu işin yayılmasına yol açıyordu. Biz bunu çok sıkı tuttuk. Çok şükür hiçbir covitlinin dışarıya çıkmasını engelledik. Hes kodu uygulamalarına çok dikkat ettik. Emniyetimiz, jandarmamız bazı yerlerin kahvehane olarak kullanılmasına ilişkin tespitleri oldu. Bazı yerlerde sosyal mesafe ve diğer kurallara uymayarak kumar oynandığını tespit edildi. Bunlara ciddi operasyonlar yapılarak vatandaşlarımızın hem kanunsuz olarak orada kumar oynanması engellendi, hem sosyal mesafe kurallarına uymadıklarından dolayı işlemler yaptık. Emniyet gece gündüz bunu iyi takip etti. Burada en büyük görev vatandaşın. Evine 20 kişi çağırdığı zaman her dakika her şeyden haberiniz olamıyor. Bu konuda en büyük iş vatandaşlara düşüyor” diye konuştu.
(HK-
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