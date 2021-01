-Dükkandan görüntü

( İSTANBUL ) Uzmanından "altın otu" tavsiyeleri- Diyetisyen Berna Göbeloğlu, altın otunun faydalarını anlattı İSTANBUL



- Son zamanlarda oldukça rağbet gören altın otu birçok faydasıyla öne çıkıyor. Altın otuyla ilgili bilgi veren Diyetisyen Berna Göbeloğlu, “Doğadan gelen sağlık altın otu, özellikle bu dönemlerde çok fazla evde kaldığımız için kabızlık problemi yaşayan bireylerde sindirim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Mide ve bağırsak dostu” dedi.

Son zamanlarda oldukça rağbet gören adını renginden alan altın otu birçok vatandaş tarafından da merak edilmeye başlandı. Bilimsel adı Helichrysum Arenarium olan otun sindirimi kolaylaştırması, eklem ağrılarına iyi gelmesi ve mide dostu olduğu belirtiliyor. Diyetisyen Berna Göbeloğlu da altın otu ve faydalarıyla ilgili bilgi verdi, vatandaşlara altın otunun kullanımıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. “En büyük özelliği ödem atması" Altın otuyla ilgili bilgi veren otun sindirim sistemini düzenlemesinin yanı sıra yağ yakımına da önemli katkısı olduğunu ifade eden Diyetisyen Berna Göbeloğlu, “Doğadan gelen sağlık altın otu, özellikle bu dönemlerde çok fazla evde kaldığımız için kabızlık problemi yaşayan bireylerde sindirim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Mide ve bağırsak dostu, yemeklerden bir saat öncesinde bir fincan kadar içmek kabızlığa iyi geliyor. Öncelikle çocuklarda, gebe ve emzikli bireylerde kullanmıyoruz. Onun dışında kronik hastalığı olan bireylerde mutlaka doktora danışılarak kullanılmalı. Sağlıklı bireyler günlük bir fincan yani bir tatlı kaşığı kadar altın otu bitkisini kullanabilirler. En büyük özelliği ödem atması, idrar söktürücü olduğu için C vitaminiyle de birleşince yağ yakımına destek oluyor. Cilt problemlerine çok iyi geliyor özellikle altın otu yağı, hemoroid olan bireylerde hastalığın iyileşmesinde faydalı" diye konuştu.

“Kilosu 80-100 lira arası değişiyor” Vatandaşların son zamanlarda altın otuna ilgi gösterdiğini ifade eden aktar Furkan Kısa, “Şu an revaçta olan ürün altın otu, Çok fazla tanımasa da tavsiye alıp gelip altın otu alan müşterimiz artı. Güzel bir bitki olduğu için insanların ilgisini çekiyor. Zayıflamaya çok kullanıyorlar, satışlar şu an çok iyi. Kilosu 80-100 lira arası değişiyor” ifadelerini kullandı.



