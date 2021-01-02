Uyuşturucu ve silah ticareti yapan şahsa operasyon düzenledi 2 kişi tutuklandı



- Bursa inegöl'de uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekipleri Uyuşturucu ve Silah Ticaretinin önlenmesine yönelik ortak yapılan çalışmalar kapsamında, Ertuğrulgazi Mahhallesinde H. Y. isimli şahsın ikametinde Uyuşturucu ve Silah satışı yaptığı bilgisi üzerine bahse konu adres takibe aldı. Su sırada ikamete gelerek ayrılan Ü.T. isimli şahıs yakalandı, şahsın üzerinde yapılan aramada 1,09 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi, maddenin H.Y. İsimli şahıstan aldığı tespit edilirken, yine aynı adrese gelen M.G. isimli şahıs yakalandı, şahsın üzerinde yapılan aramada 8,10 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. M.G'ninde maddeleri H.Y. İsimli şahıstan aldığı tespit edildi. Bunun üzerine H.Y. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.K. , A.C.A. isimli şahıslar H.Y ile birlikte gözaltına alındı. Evde yapılan aramada Çalışır Halde 3 adet hassas terazi, 1 paket ve 7 çıkı halinde toplam 58,45 gram metanfetamin maddesi, Uyuşturucu Paketlemede kullanılan folyalar Uyuşturu Madde satışından elde edildiğini değerlendirilen 760 TL para, 1 adet pompalı tüfek, 5 adet kuru-sıkıdan bozma yapım aşamasında tabanca, Silah yapımında ve namlu açımında kullanılan çeşitli materyaller 15 adet 7,65 mm fişek, 8 adet şarjör, 12 adet icra ve şarjör yayı, 4 adet horoz mekanizması, 8 adet tetik mekanizması ele geçirildi. Olayla ilgili Ü.T. , Y.K. , A.C.A isimli 3 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı işlem yapılırken ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. H.Y. ve M.G. isimli şahıslar ise Uyuşturucu Madde ve Silah Ticareti suçu kapsamında gözaltına alındı. Her iki şahıs ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler. İki şahısta tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.



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