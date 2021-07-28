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Uyuşturucu satıyor diye bıçaklandı, hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu satıyor diye bıçaklandı, hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu satıyor diye bıçaklandı, hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Yaralının hastanede sedye ile taşınması

Bıçaklı Saldırı Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin İç Çamaşırı 

-Sedyede görüntüsü
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla bıçaklı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin hastanede iç çamaşırının içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki F.A., karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Bağırsakları dışarı çıktığı öğrenilen F.A., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen H.Ç. polise teslim oldu. H.Ç., F.A.'yı uyuşturucu sattığı için bıçakladığını iddia etti. Hastanede F.A.'nın iç çamaşırınca ise jelatine sarılı bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu uyuşturucu maddeye el koydu. Bıçaklı saldırı şüphelisi H.Ç. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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