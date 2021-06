Uyuşturucu için evdeki muslukları bile sattı

-Mustafa Beşenk fotoğrafı

- Adana’da uyuşturucu bağımlısı 18 yaşındaki genç, madde parası için evdeki eşyaların yanı sıra demir şebekeleri, kapıları ve musluk başlarını bile sattı. Evde hiçbir eşyası kalmayan gencin annesi gözyaşlarıyla oğlunun tedavisi için yardım istedi. 46 yaşındaki 6 çocuk annesi Zeliha Beşenk, 7 sene önce eşi İbrahim’i kaybetti. Eşinin vefatından sonra çocuklarıyla bir başına kalan genç kadın, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evinde hayatını idame ettirmeye başladı.

Tarlada ve gündelik işlerde çalışarak çocuklarına bakan Beşenk, 2 sene önce oğlu Mustafa’yı evlendirdi. Oğlunun bu evlilikten de 1 erkek çocuğu dünyaya geldi. Ancak Mustafa Beşenk, evlendikten sonra uyuşturucu batağına düştü. Çalıştığı işten de ayrılan Beşenk, annesi ve eşinden para alarak uyuşturucu madde kullanmaya başladı.

Bu sene bağımlılığı daha da artan genç, uyuşturucu parası için evdeki eşyaları satmaya başladı.

20 gün önce 5 kızıyla birlikte tarlada çalışmak için Konya’nın Ereğli ilçesine giden Zeliha Beşenk, 2 gün önce komşularından ‘Oğlun evdeki bütün eşyaları sattı. Evinin kapısı bile yok’ diyerek gelen telefon üzerine evine geldi. Genç kadın, kendi evindeki ve oğlunun evindeki bütün eşyaların, demir şebekelerin, musluk başları ve kapıların dahi oğlu tarafından uyuşturucu parası için satıldığını gördü. Gelinini babasının evine gönderen Beşenk, oğluna da 2 gündür ulaşamadı. “Her şey gidip geliyor ama evlat gelmiyor” Oğlunun tedavi olmasını isteyen Zeliha Beşenk, “Benim oğlum madde kullanıyor. Yetkililerden yardım bekliyorum. Ev için bir şey istemiyorum. Sadece oğlum iyi olsun yeter. Her şey gidip geliyor ama evlat gelmiyor. Onun için yalvarıyorum size. Oğlum ne bulursa her şeyi kullanıyor” diye konuştu.

Uyuşturucu parası için oğlunun kendisini tehdit de ettiğini kaydeden Beşenk, “O maddeyi kullandığı için oğlum böyle yapıyor. Bu madde onu mahvetti. Her şeyi sattı. Musluğa kadar sattı. İnsan 10 liralık musluğu ne yapar. Kapıya kadar her şeyi satmış. Ben sabaha kadar uyumadım kızlarımın bekçisi oldum. Biri girer kızlarıma bir şey yapar diye korktum. Bize sahip çıkın” ifadelerini kullandı. “Ben oğlum için yanıyorum” Evdeki eşyaların yanı sıra kıyafetleri de sattığını söyleyen anne Beşenk, “Ben evdeki eşyalar için yanmıyorum. Ben oğlum için yanıyorum. Tek bir oğlum var. Bunların hepsi gelip geçici ama evlat gitti mi gelmez. Oğlumu kurtarsınlar devletten yardım istiyorum. 2 gün oldu oğlum yoktur” dedi.

Öte yandan Zeliha Beşenk, oğlunun da pişman olduğunu ve tedavi olmak istediğini kaydetti.