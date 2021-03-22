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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu

Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu

Et ve Süt Kurumunun önündeki kuyruk detay

( SİVAS )-Sivas’ta vatandaşlar, uygun fiyata et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun önünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu, pandemi ve sosyal mesafe unutuldu SİVAS

Uzunlu Et Ürünleri Uttu 


- Sivas’ta vatandaşlar, uygun fiyatta et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun önünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu, pandemi ve sosyal mesafe unutuldu. Sivas’ta uygun fiyatla et ürünleri satın almak isteyenler vatandaşlar Sularbaşı Mahallesi İmamhatip sokakta bulunan Et ve Süt Kurumu satış mağazasına akın etti. Pandemi kurallarına aldırış etmeyen vatandaşlar, yaklaşık 50 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Vatandaşların kuyrukta sıra beklerken Korona virüs kurallarını hiçe sayarak sosyal mesafeyi unuttukları görüldü.
Satış mağazasında Kıyma kilogram fiyatı 37 Lira’dan, kuşbaşı et 40 Lira’dan satışa sunuluyor.
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