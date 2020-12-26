Üst geçide çıkıp ‘ölmek istiyorum’ diyen kişi, vatandaşın ‘buradan atlarsan ölmezsin’ sözüyle ikna edildi

-Vatandaşların uyarısı

-Şahsın ölmek istediğini söylemesi

-vatandaşın ikna sözleri

-Şahsın vatandaşlar tarafından alınması



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da üst geçitte ‘ölmek istiyorum’ diyerek intihara teşebbüs eden adamı, vatandaşlar, ‘Buradan atlarsan ölmezsin’ diyerek ikna etti. Olay, Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üst geçidin demir bariyerlere tutunarak aşağı sarkan kimliği belirsiz erkek bir kişi, ‘ölmek istiyorum’ diyerek intihara teşebbüs etti. Çevredeki vatandaşlarsa hemen şahsın yanına yönelerek atlamaması için uyarılarda bulundu. Zaman zaman korkuluklardan aşağı doğru sarkan kişiyi, cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, “Buradan atlarsan ölmezsin, bir yerin kırılır. Kendine yazık edersin. Bak arabalar geçiyor.” sözleriyle ikna etti. Kişi vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden alınarak güvenli bölgeye alındı.



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