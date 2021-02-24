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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Üsküdar’da yokuş aşağı inen kadın sürücü otomobiliyle takla attı: 1 yaralı

Üsküdar’da yokuş aşağı inen kadın sürücü otomobiliyle takla attı: 1 yaralı

Kaza yapan araç

Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Direksiyon Kadın Sürücü 

-Ekipler
-Vatandaş ile röp.
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar’da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra takla attı. Kaza anında sokak üzerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, kazada yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Üsküdar Altunizade Mahallesi Gonca Sokak’ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yokuş aşağı seyir halinde olan 34 DL 7552 plakalı araç sürücüsü F.K. isimli kadın şahıs, hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracının kontrolünü sağlayamayan F.K. yol kenarında bulunan bir eve ait bahçenin duvarına çarptıktan sonra aracıyla takla attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı kadını çevredeki en yakın hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza esnasında olay yerinde olan vatandaş Mehmet Bayındır, “Olay sabah saatlerinde oldu. Kazanın sesini duyduk. Duvarı çarpmasıyla araç aniden ters döndü. Ekipler, kadın sürücüyü araçtan çıkardıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye götürdüler. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu söylendi” diye konuştu.
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