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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Üsküdar’da patenci gençlerin motosiklet peşindeki tehlikeli yolculuğu

Üsküdar’da patenci gençlerin motosiklet peşindeki tehlikeli yolculuğu

Cep telefonu kamerası

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Üsküdar’da trafik içerisinde motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen 3 patenci gencin tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Üsküdar Çamlıca Tüneli’nde seyir halinde olan motosikletin arkasına tutunarak hızla ilerleyen 3 patenci gencin o anları yürekleri ağızlara getirdi. Çevredeki araç sürücülerinin korna çalarak tepki gösterdiği o anlarda patenci gençlerin ise duyarsız kalması gözlerden kaçmadı. Bir süre motosiklet peşinde seyir halinde olan gençler kısa süre sonra ise gözden kayboldu. Trafikteki tehlikeli yolculuk anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde paten kullanan 3 gencin, seyir halinde olan motosikletin arkasına tutunarak trafik içerisinde hızla ilerlediği görülüyor. (ASK-
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