( İSTANBUL ) Üsküdar’da "O An" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi vatandaşlarla buluştu İSTANBUL



- Üsküdar Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen 15 Temmuz gecesi yaşananları ve halkın direnişini yansıtan fotoğraflar ile tanklar tarafından ezilen bir araçtan oluşan "O An" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Üsküdar Meydanı’nda "O An" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi açılışı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla gerçekleşti. 15 Temmuz Derneği ve Üsküdar Belediyesi'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Üsküdar Meydanı'nda kurulan çadırda yer alan serginin açılış programı, Çamlıca Camii Müezzini Saffet Çalış'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Program, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve diğer katılımcıların konuşmalarıyla devam etti. Sergide 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadeleye dair fotoğraflar gözler önüne sunulurken aynı zamanda 15 Temmuz gecesi tank tarafından ezilen araç da sergilendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıldönümünde düzenlenen sergide katılımcılar o geceyi tekrar andı. Duygu dolu anların hakim olduğu sergi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. “Hainler, milleti katletmek için gözlerini kırpmadan bütün hesaplarını yapmışlar” Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de darbe gecesinde yaşananların unutulmayacağına işaret ederek, şunları söyledi: "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Müdürlüğü, hainleri derdest ettikten sonra 16 Temmuz günü bizden hainleri hesaba çekmek üzere müdürlüklerimize götürmek için nakliye araçları istediler. Birkaç gün sonra nakliye araçlarımızı kullanan şoför arkadaşlarımız, 15 Temmuz darbe girişiminin bildirisini getirdiler. Bu hainler bizim araçlarda o bildiriyi ya bilerek veya bilmeyerek unuttular veya bıraktılar bilemiyoruz. Değerli dostlarım inanın tüyler ürpertici, alçaklığın, kalleşliğin zirvesi... Aslında darbenin başlangıç saati gece 03.00 civarı olarak planlanmış. 'Darbeden sonra İBB başkanı, valisi, garnizon komutanı kim olacak?' gibi her şeyi isim isim yazmışlar. Sabah 06.00 itibariyle bütün deniz, kara ve otoyolları kapatılacak ve benzeri gibi planlamalar yapmışlar. Ama en önemli ve en acısı ne biliyor musunuz? Kalın harflerle bu hainler ve alçaklar, 'Cenaze hizmetleri aksatılmayacak' diye yazmışlar. Yani milleti katletmek için gözlerini kırpmadan bütün hesaplarını yapmışlar. Allah bu hainlere fırsat vermesin, eğer fırsat bulsalar gözümüzün yaşına bakmazlar." (AZ-