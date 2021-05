Üsküdar'da korkutan yangın: Yükselen alevler bina ve dairelere sıçradı

-Yanan bina

-İtfaiye

-Mahalle sakinleri

-Sağlık ve polis ekipleri

-Vatandaş ile röportaj



( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- Üsküdar'da bir binaya ait çatıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan binaya ve diğer dairelere sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Fırın Arkası Sokak'ta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binaya ait teras ve apartman dairesine ile yan binanın çatısına sıçradı. Evden yükselen duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise binayı saran alevlere müdahale etti. Uzun süren müdahaleler sonrası yangın kontrol altına alındı. Öte yandan yangını erken fark eden bina sakinlerinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangın esnasında olay yerinde bulunan mahalle sakinlerinden Abbas Yıldız, "Yangının tam olarak neden çıktığını bilemiyoruz. Bir anda her tarafı sardı. İtfaiye müdahale etti. Binadakiler yangını fark edince binayı boşaltmış. Kimseye zarar gelmedi" diye konuştu.

(ASK-