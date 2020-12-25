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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Uşak’ta feci kaza...Otomobiliyle önünde seyreden tıra çarptı

Uşak’ta feci kaza...Otomobiliyle önünde seyreden tıra çarptı

çarpışan araçlardan görüntü

( UŞAK )- Tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti UŞAK

Hastane Jandarma Güvenlik Güçleri Sağlık Ekipleri 


- Uşak’ta, otomobiliyle aynı yöne seyir halinde olan tıra arkadan çarpan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, sabaha karşı Uşak’ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara- Uşak karayolu üzerinde seyir halinde olan Refik Turhan (35) idaresindeki 34 BMM 594 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan İsa H'nin (23) kullandığı 33 CDL 24 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Refik Turhan, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turhan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kaldırılamadı. Tır sürücüsü İsa H. ise, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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