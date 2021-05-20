Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uşak'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Uşak'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

- Olay yeri - Kazaya karışan araçlar - İtfaiye ekipleri - Araçların çekiciye yüklenmesi4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandıUŞAK (AA) - Uşak 'ta, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.H.B. yönetimindeki 35 AAF 965 plakalı ilaç dağıtım aracı, Uşak - Ankara kara yolu Derbent Kavşağı yakınlarında, aynı istikamette seyreden M.K'nin kullandığı 06 FY 7138 plakalı yol süpürme kamyonuna arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle güzergahta ilerleyen İ.Y. kontrolündeki 64 FN 556 plakalı otomobille de K.A.U. yönetimindeki 35 BKB 77 plakalı otomobil çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılan H.B. ile kamyon sürücüsü M.K. ve aynı araçtaki F.Y. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis Güzergah Hastane Jandarma Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement