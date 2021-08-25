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Urla’da baltalı dehşetin cinayet zanlısı her yerde aranıyor
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Urla’da baltalı dehşetin cinayet zanlısı her yerde aranıyor

Urla’da baltalı dehşetin cinayet zanlısı her yerde aranıyor

Olay yerinden görüntüler

Engelli Çocuk Kötülük Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-araziden detaylar
-röp
-ölen şahsın fotoğrafı

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Urla ilçesinde boş bir evde cansız bedeni bulunan Osman Küçük’ün (58) uğradığı baltalı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği tespit edilirken, birlikte alkol içtiği ileri sürülen ve kayıplara karışan yakın arkadaşı cinayet şüphelisi olarak polis ekiplerince her yerde aranıyor. Edinilen bilgiye göre olay, 19 Ağustos Perşembe günü Urla ilçesi Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, bölgeden ağır bir koku geldiğini fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde boş bir evde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Yapılan kontrollerde şahsın öldüğü ve cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük’e ait olduğu tespit edildi. Baltalı saldırı sonucu ölmüş Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda, Küçük’ün baltalı saldırıya uğradığı ve baltanın yüzünün sol tarafına geldiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Küçük’ün cenazesi, işlemlerinin sonrası yakınları tarafından alınarak Urla’da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
En yakın arkadaşı cinayet zanlısı olarak aranıyor Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Osman Küçük’ün son olarak en yakın arkadaşıyla birlikte alkol içtiğini tespit etti. Olayın ardından kayıplara karışan Küçük’ün arkadaşının polis ekiplerince cinayet zanlısı olarak her yerde arandığı belirtildi. “Bir an önce bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz” Boşanmış olduğu ve kısa süre önce vefat ettiği öğrenilen eşinden yüzde 50 zeka engelli çocukları olduğu belirtilen Osman Küçük’ün, olaydan birkaç gün önce miras parası olarak aldığı 35 bin liranın 15 bin TL’sini engelli çocuklarına verdiği, çocukların bakımını ise yakınlarının üstlendiği öğrenilirken, ağabeyi Osman Küçük’ün ölümüyle ilgili konuşan Mustafa Küçük (57), yetkililer tarafından olayın aydınlatılmasını istedi. Küçük, “Osman Küçük benim abim, büyüğüm. Başımıza böyle bir talihsizlik geldi. Tüm kardeşler olarak hepimiz berbat bir durumdayız. Acımız büyük ve inanıyoruz ki, polis tarafından bu olay bir an önce aydınlatılacaktır. Allah kimseye böyle bir ölüm vermesin. Cinayet olduğu söyleniyor. Gece uykularımıza giriyor, uyku tutmuyor. Hiç huzurumuz kalmadı. Benim biraderim kimseye kötülük yapacak bir insan değil” dedi.
(CÖ-Mİ-
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