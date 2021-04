Urfalı ustalar, Edirneli ustaları ciğer kebabı yemeye davet etti

-pişirilmesi

( ŞANLIURFA )-Şanlıurfa ile Edirne arasında ciğer tartışması-Sosyal medyadaki anket ciğer tartışmasına neden oldu ŞANLIURFA



- Ünlü Yemek Yazarı Vedat Milor sosyal medya hesabından "Dünyanın birçok yerini gezdim, yemeklerini denedim. Bence ciğer yemekleri deyince çok özel bir mutfağa sahibiz. Hem çeşit sayısı fazla hem de lezzetli. Peki sizce farklı tekniklerle yapılan iki ciğer yemeğinden hangisi daha lezzetli oluyor" sorusuyla bir lezzet anketi başlattı. Ankete katılanların çoğu ciğerin şişte yenildiği yönünde oy kullandı. Milor’un anketi Edirneli ve Şanlıurfalı ciğer ustalarını da karşı karşıya getirdi. Edirneli ustalar ciğerin tavada yenildiğini belirtirken Şanlıurfalı ustalar ise ciğerin şişte yenildiğini belirtti.

Şanlıurfalı ustalar her iki ciğerin de farklı bir damak tadı olduğunu ve Edirnelileri memleketlerinde ciğer yemeye davet ederken vatandalar ise ciğerin sadece şişte yenilebileceğini belirtti.

Ciğer tavada olmaz, şişte olur Ciğerin tavada olmayacağını söyleyen Atilla Meral, “Şanlıurfa’mız Mezopotamya’nın başkentidir. Peygamberler diyarıdır. Bizim Urfa’da ciğer şişe saplanır, közde pişirilir. Şişten ekmek arasına çekilir, bu şekilde yenilir. Ciğerin tavada pişirildiğini ilk kez burada duydum. Kesinlikle ciğerin tavada pişirilmesine karşıyız. Biberiyle, soğanıyla, tuzuyla meşhur olan bir memlekettir ve ben buraya her gün 60 kilometreden özellikle bu ciğer yemeğe geliyorum. Ciğer dürümünü katlayıp ortadan ikiye ayıracaksınız. Ciğer böyle yenilir. Ciğer tavada olunca sulu olur. Sulu olunca da yenmez. Hatta özellikle mangalda yapılmasının nedeni de ciğerin biraz kurumasıdır. Kuruması dediğim tahta gibi değil. Harika bir lezzet. Kesinlikle ciğer tavada olmaz, şişte olur” dedi.

Ciğer yemek için her gün 60 kilometre yol geliyorlar Hayatı boyunca tavada ciğer yemediğini söyleyen Sedat Yüksekyayla, “Ciğerin başkenti Urfa’ya hoş geldiniz. Şu anda gündemde ciğer tavada mı yenir şişte mi yenir diye bir söylenti var. Ben 33 yaşındayım, tavada hiç ciğer yemedim. Ciğerin en orijinali şişte yapılanıdır. Siz de ciğerin memleketine geldiniz. Ciğeri biz böyle tavsiye ediyoruz. Biz her gün 60 kilometre yol gelip bu ciğeri yiyoruz” ifadelerini kullandı. Edirnelileri ciğer yemeğe davet ediyoruz Ciğer ustası Lütfi Yüksekyayla ise, "Ciğer mangalda yenilir, şişte yenilir. Tüm Urfa sabah saat 05.00’da ciğer yemeye başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder. Edirneli kardeşlerimizin kendilerine has bir ciğer tavası vardır. Onların damak tadı farklı olabilir. Yüzyıllardır Urfa’nın ciğeri şişte yenilir. Damda kendi kuruttuğumuz Urfa biberini üzerine serperek lavaş ekmeğin içerisinde soğan ve biber ile birlikte servis ediyoruz. Sosyal medya fenomeni Vedat Milor bir anket başlattı. Binlerce katılımcı yüzde 58’in üzerinde ciğerin şişte yenildiğini kanıtladı. Edirneli ustaları, Edirneli kardeşlerimizi Urfa’ya ciğer yemeye bekleriz. Urfa’ya gel ciğerimi ye. Bizim şehir dışından ve ilçelerden günü birlik gelen misafirlerimiz var. Gelip ciğer yiyip gidenler var. Biraz önce de müşterilerimiz bahsettiği gibi 60 kilometre şehir dışından gelip ciğer yiyip giderler” diye konuştu.





