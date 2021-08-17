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- Ürdünlü Bakan Ayman es-Safedi: “Afganistan’daki durumun kötüleşmemesi için barış sağlanmalı”
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Ürdünlü Bakan Ayman es-Safedi: “Afganistan’daki durumun kötüleşmemesi için barış sağlanmalı”

- Ürdünlü Bakan Ayman es-Safedi: “Afganistan’daki durumun kötüleşmemesi için barış sağlanmalı”

Basın toplantısından detay

( AMMAN ) AMMAN

Mülteciler Basın Toplantısı Basın Açıklaması Uluslararası Yol Haritası 


- Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ürdün’de gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında, Türkiye ve Ürdün ilişkilerinin güçlü olduğunu vurgulayarak, “Afganistan’daki durumun kötüleşmemesi için barış sağlanması gerekiyor” dedi.
Ürdün'ü ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkenti Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Ayman es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Es-Safedi, “İki ülke arasındaki ilişkilere ve gelişme beklentilerine odaklanan kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Ürdün ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda işbirliği için ekonomi alanı başta olmak üzere bir yol haritası geliştiriyoruz. Ekonomide alanındaki işbirliğimiz için yeni bir anlaşma da yaptık. Eğitim, kültür, korona virüs salgını konularında işbirliğimizi güçlendirmek için görüşmeler de yapacağız” ifadelerini kullandı. “Afganistan’da müttefik bir hükümet kurmak için çalışmalıyız” Es-Safedi, “Afganistan konusunda barış ve güvenliğin sağlaması, insan hakların koruması, Afganistan’daki yabancıların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için hepimiz çalışmalıyız. Afganistan’da olaylar hızlı bir şeklide ilerliyor. durumun kötüleşmemesi için barış sağlayarak müttefik bir hükümet kurmak için çalışmalıyız” dedi.
Görüşmede bölgesel konuların da ele alındığı söyleyen es-Safedi, “Filistin’de barış sağlamak ve başkenti Kudüs olan Filistin devletin için siyasi çözümde kararlıyız. Suriye meselesini de konuştuk. Ürdün ve Türkiye, Suriyeli mültecileri en çok kabul eden ülkeler. Mültecileri misafir eden ülkeler tek başına bu yükü taşımamalı, uluslararası aktörler de rol oynamalı” diye konuştu.
Es-Safedi Türkiye'ye ve yangından etkilenenlere taziyelerini yeniden iletirken, Ürdün'ün Türkiye ile tam dayanışmada olduğunu vurguladı.
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