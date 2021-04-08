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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Unutulmaya yüz tutan geleneği yaşatılıyor...Gelini ata bindirip damat evine götürdüler

Unutulmaya yüz tutan geleneği yaşatılıyor...Gelini ata bindirip damat evine götürdüler

gelinin ata bindirilmesi

Aşiret Çekim 

-dengbejlerin şarkı söylemesi
-drone çekimi

( ŞIRNAK -ÖZEL-DRONE) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde evlenen çift, 400 yıllık geleneklerini yaşattı. Gelin, düğün nedeni ile süslenen ata bindirilerek damat evine götürüldü. Yüzlerce yıllık kültürlerini yaşatan Goyan aşireti, gelinlerini geçmişten gelen kültürle ata bindirerek damat evine götürdü. Baba evinden alınan gelin, damat evine süslenen ata bindirilip getirildi.
Gelin ve damadın akrabaları süslenen atın peşinden şarkılar söyleyerek ilerlediler. Eski geleneklerini yaşattıklarını belirten damadın amcası Halit Peksoy, geçmiş yıllarda gelinlerini at ve katır sırtında damadın evine getirdiklerini, kaybolan bu kültürü yaşatmak için kendilerinin de bu geleneğe uyduklarını ifade etti.
Damadın dayısı Abdullah Bilen ise geçmişte düğün zamanında köylülerin damadın evinde toplandığını, at ve katırların düğün nedeni ile süslendiğini söyledi.

Bilen, "Oradan toplu halde gelin evine gidilirdi. Gelini ata bindirip dengbejler eşliğinde damat evine getirilirdi. Bizim de bir düğünümüz vardı, bu düğünümüzde eski kültürümüzü yaşattık, atımızı süsledik, gelinimizi almaya giderken atla gittik, ata bindirdik. Dengbejler eşliğinde gelinimizi at üzerinde damat evine getirdik" dedi.

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