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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, saçları bozulmasın diye denize girmedi

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, saçları bozulmasın diye denize girmedi

Yeliz Yeşilmen güneşlenmesi

Beach Hamburg Şarkıcı Objektif 

-çocuklarıyla yemek yemesi
-detay

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde objektiflere takılan ünlü oyuncu, şarkıcı Yeliz Yeşilmen saçları bozulmasın diye denize girmedi. Lüks bir locada bol bol güneşlenen Yeşilmen, çocuklarının eğlenmesini izleyip bol bol güneşlendi.Yalıkavak’da Miya beach'te görüntülenen Yeliz Yeşilmen'in yeni saç sitili dikkatlerden kaçmadı. Bol bol güneşlenen Yeşilmen bir türlü denize girmedi. Kavurucu sıcaklara rağmen denize girmeyen Yeşilmen’in saçlarının bozulmaması için denize girmediği öğrenildi. Bodrum’un en lüks beach'inde doyasıya eğlenen Yeşilmen'in Highlight otelde kaldığı öğrenildi. Bol bol fotoğraf çekip paylaşan Yeşilmen çocuklarının deniz keyfini izlemekle yetindi. Locasına hamburger söyleyen Yeşilmen için otelin şefi gelerek şov yaptı. O anlar ise objektiflere takıldı. Yeşilmen üzerinden bikini üstünü ise hiç çıkartmadı. Zaman zaman ayaklarını denize sokan Yeşilmen uzun süre güneşlendi.
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